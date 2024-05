Pronti, Fonseca, via: al Milan un'estate da Champions

Paulo Fonseca è ormai prossimo ad essere annunciato come nuovo allenatore del Milan . Il tecnico portoghese, che firmerà un contratto di due anni a 2.5 milioni più opzione per il terzo con relativo aumento di stipendio, è sempre più un uomo solo al comando verso la linea del traguardo del lunghissimo casting che la dirigenza rossonera ha fatto nel corso dell’ultimo mese per scegliere, in via definitiva, il sostituto di Stefano Pioli (che è stato esonerato e rimarrà a libro paga del club fino a quando non troverà una nuova squadra o, nella peggiore delle ipotesi, fino al 30 giugno 2025).

Inizia l'era Fonseca al Milan

L’annuncio del nuovo allenatore dovrebbe essere calendarizzato per la prossima settimana, anche se al momento non sembra esserci in programma una presentazione ufficiale che, al più tardi, avverrà il giorno del raduno a Milanello (si parla della settimana che inizierà con lunedì 9 luglio).

Ma quella che ci apprestiamo a vivere, sarà un’estate molto importante per il nuovo ciclo tecnico del Milan, perché Fonseca avrà un calendario tutt’altro che agevole per plasmare la sua squadra secondo le sue idee tecnico-tattiche. In primis perché, almeno all’inizio, non avrà tutti a disposizione visto che diversi giocatori saranno impegnati nelle manifestazioni internazionali estive come l’Europeo e la Coppa America, ma poi avrà anche un calendario molto tosto in termini di amichevoli internazionali. Dopo uno o due test canonici in quel di Milanello con formazioni di categorie inferiori, il Milan giocherà il 20 luglio, a Vienna, contro il Rapid che precederà la partenza per la tournée negli Stati Uniti dove è previsto un trittico di test da vera e propria Champions League. Si inizia il 27 luglio, a New York, contro il Manchester City, quattro giorni dopo sarà il turno del Real Madrid a Chicago mentre il 6 agosto, nell’ultimo giorno di permanenza in America, ci sarà la sfida contro il Barcellona a Baltimora. Un tour de force di alto livello che metterà alla prova la squadra, che sarà oggetto di nuovi interventi strutturali in sede di calciomercato e che Fonseca dovrà affrontare con uno spirito d’animo molto forte perché ogni passo falso, ogni prestazione, ogni situazione sarà analizzata con grande attenzione dalla tifoseria, che oggi è arrabbiata con la proprietà e la dirigenza per la scelta di un allenatore non di “prima fascia” secondo quelli che erano i desiderata dei fan.

Milan, ci pensa Zlatan

Sarà importante anche il ruolo che avrà Zlatan Ibrahimovic in questo delicatissimo momento storico. Lo svedese, che inizierà la sua prima vera stagione da dirigente, si trova già davanti un esame molto importante per quanto concerne il suo ruolo e sarà giudicato non tanto per quello che ha fatto in campo, bensì per quello che sarà in grado di fare dietro la scrivania. Dovrà proteggere pubblicamente la scelta che anche lui ha avallato nei momenti in cui la burrasca arriverà a sbattere contro Fonseca. L’allenatore portoghese, poi, sarà anche chiamato a costruirsi un rapporto di fiducia proprio con la piazza, che a leggere i social e ad ascoltare i discorsi in giro, non è per nulla entusiasta – eufemismo – del suo profilo. Ma anche Pioli, in fin dei conti, iniziò la sua avventura al Milan come seconda scelta dopo il “no” di Spalletti. I suoi risultati, però, sono storia.