Ecco Fonseca, il RicaricaMilan per Theo Hernandez e Leao

MILANO - Paulo Fonseca deve ancora firmare il contratto da 3 milioni per due anni più uno ed essere annunciato dal Milan che già si trova a scalare un Everest. Come noto, la tifoseria non è contenta della scelta della società e l’accoglienza sarà tiepida - eufemismo -; in più il tecnico portoghese dovrà lavorare sugli equilibri difensivi che anche nell’amichevole di tre giorni fa con la Roma si sono dimostrati assai fragili ed evitare che gli infortuni condizionino la sue rotazioni come accaduto a Pioli soprattutto nelle prime metà delle ultime due stagioni.

Ma Fonseca avrà anche un’altra missione, oltre, ovviamente, a quella più “banale” di portare il Milan a competere con l’Inter e le altre rivali per lo scudetto: dovrà ricaricare quei giocatori che nel corso dell’ultima annata hanno avuto un rendimento al di sotto delle proprie possibilità. E l’elenco non è breve, visto che si tratta di una decina di calciatori, senza voler contare i comprimari poco utilizzati (Terracciano e Pobega) o i giovani di rientro dai prestiti (Pellegrino e Romero).

Gioielli da lucidare

Se le strade del mercato non li porteranno lontano Milanello, Fonseca dovrà innanzitutto riportare ai loro livelli Maignan (piace al Bayern e soprattutto al Manchester City in caso di partenza di Ederson verso l'Arabia) e Theo Hernandez (il Bayern sta studiando l'affondo, sapendo che serviranno 80 milioni). Il portiere, complici anche gli infortuni, è stato la brutta copia del protagonista dello scudetto '21-22: certo, ci sono stati alcuni interventi determinanti, ma sul lungo periodo "Magic Mike" è stato poco magic è molto "normal".

Un problema di continuità - non nuovo - è stato il punto negativo principale di Theo Hernandez, che ha comunque avuto un buon impatto nei numeri - 5 gol e 11 assist -, ma troppe partite vissute da spettatore. Volendo, un difetto anche di Leao che Fonseca dovrà soprattutto rendere più cattivo sottoporta: un giocatore con le sue doti atletiche e tecniche, non può non arrivare a 20 gol a stagione. Capitolo a parte merita anche Bennacer, di cui parliamo però in basso.

Il muro da rifondare e il salto di qualità

Come detto, l'ex allenatore di Roma e Lille dovrà migliorare una fase difensiva che ha concesso la bellezza di 69 gol in 52 partite. Fonseca in Francia è riuscito a lavorare su questi aspetti, visto che alla Roma aveva avuto problemi simili a quelli di Pioli. Di sicuro, per subire meno gol, però, il tecnico dovrà cambiare il chip di Tomori e Thiaw, reduci da un'annata con disattenzioni da... zona retrocessione. E dovrà ritrovare Kalulu dopo una stagione condizionata dagli infortuni.

La società chiederà a Fonseca anche un lavoro specifico su alcuni degli acquisti dell'estate 2023 che Pioli non è riuscito a valorizzare. Loftus-Cheek, Reijnders e Pulisic hanno mostrato le loro qualità e dato concretamente un apporto; mentre Musah, Okafor e Chukwueze - una sessantina di milioni di investimento - non sono riusciti a emergere con incisività.