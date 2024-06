Red Bird, porte chiuse agli agenti: ecco le commissioni pagate dall’agosto 2018

Commissioni da capogiro: quante trattative sfumate

A Casa Milan non hanno mai voluto alzare troppo l’asticella e per questo motivo sono saltati diversi affari, per non parlare anche dei rinnovi. Su tutti il caso legato a Donnarumma. Mino Raiola, il suo storico agente, prima di arrivare a scadenza nell'estate 2021, oltre a un ingaggio alto (circa 10 milioni), aveva chiesto - si disse - fra i 10 e i 20 milioni di commissione, cifra ovviamente che il Milan non sborsò perdendo Donnarumma a zero e virando, con soddisfazione, su Maignan. L'estate scorsa Marcus Thuram ha scelto l'Inter per la lunga e pressante corte del ds Ausilio, ma pure per l’ottimo ingaggio proposto. E la sua agenzia, la Sport Cover, ha ricevuto 8 milioni di commissioni. A fine agosto 2023 se è saltato il trasferimento di Taremi dal Porto è perché nelle fasi finali della trattativa sono cambiati agenti e intermediari, con richieste a quel punto ritenute eccessive. Maldini e Massara, invece, nel 2022 avevano detto no all’arrivo del giovane Tommaso Mancini dal Vicenza (2 milioni le commissioni), mentre nel 2019 saltò l’operazione per il difensore Kabak, all’epoca allo Stoccarda, per le richieste elevate dei suoi agenti (il turco finì allo Schalke 04). A gennaio 2024 è saltato lo sbarco del 18enne serbo Popovic, mentre in primavera pare non sia andato in porto l’ingaggio a parametro zero del difensore inglese Kelly, in scadenza a fine mese col Bournemouth, sempre per una questione di commissioni, seppur non altissime (2 milioni). Dal 2018 a oggi, le commissioni più alte sono state versata per gli agenti di Paquetà e De Ketelaere, rispettivamente 2.9 e 2.8 milioni. Con Zirkzee verrà abbattuto un tabù?