Fonseca nuovo allenatore del Milan: lo spoiler di Ibra e il comunicato

In casa Milan è arrivato il tanto atteso annuncio del nuovo allenatore. Il club ha scelto Paulo Fonseca e ad annunciarlo è stato Zlatan Ibrahimovic nel corso della sua prima conferenza da dirigente rossonero: "Abbiamo studiato bene, abbiamo messo i criteri su cosa cerchiamo e cosa vogliamo. Lo abbiamo scelto per portare la sua identità nei giocatori che abbiamo, per come vogliamo che giochi la squadra, con un gioco dominante e offensivo; con tutto il rispetto per Pioli, volevamo portare qualcosa di diverso ai giocatori. Abbiamo studiato come allena, come gioca, come prepara le partite. Fonseca è l'uomo giusto. Siamo molto fiduciosi e ci crediamo tanto". Diretto, schietto e senza troppi giri di parole, d'altronde l'ex attaccante svedese ci ha sempre abituato a questo e ha parlato di tantissimi temi.

Ibra, il Milan e la storia

Zlatan Ibrahimovic ha risposto senza remore sugli obiettivi: "Prossimo step rinforzare la squadra per essere competitivi. Poi i trofei, non solo in Italia ma anche in Europa dove siamo stati forti per tanto tempo. Ogni anno dobbiamo giocare per vincere trofei. Il Milan non vince, il Milan fa la storia: questa è la differenza tra noi e gli altri". Come detto, mai banale e questa è stata un'altra conferma.

Da qui ha poi parlato del suo ruolo: "Con Gerry sono stato chiaro: 'se devo entrare nel Milan, deve essere un progetto vincente' chi conosce la mia mentalità sa che io non accetto perdere. Voglio vincere e vincerò. Gerry mi ha risposto: 'Benvenuto'. E da lì siamo partiti". E ora il suo ruolo è: "Operating partner di Red Bird, la mia responsabilità è nel Milan, lavoro con Furlani e Moncada. Sono coinvolto su tutto: Milanello, Casa Milan e Vismara. Ma non è un one man show: tutti hanno responsabilità. Dopo sei mesi mi sono già arrivati i primi capelli grigi. Si lavora".

Ibra e il mercato

"Zirkzee? Non è un segreto. Ha grandi potenzialità e ha fatto una grande stagione. Quello che si sente corrisponde alla realtà. Non voglio fare paragoni: lui è Zirkzee e io ero Ibra, la scuola Olanda ci accomuna". In ogni caso Ibrahimovic ha ribadito: "Non siamo qui per mostrare i muscoli facendo vedere che possiamo spendere più di tutti, perché non è così la realtà".

L'ambizione è quella di creare un progetto vincente "per il presente e per il futuro. Per questo ho detto a Cardinale: 'Gerry sono l'uomo perfetto allora'. Serve intelligenza, essere smart. Con grande grande ambizione". E sulle conferme in casa Milan: "Theo e Maignan restano, anche Leao: sono giocatori tra i più forti nei loro ruoli e hanno un contratto con noi, sono felici. Non abbiamo bisogno di vendere. Grazie al lavoro di RedBird possiamo portare giocatori forti per migliorare. L'anno scorso abbiamo messo la base. Per noi l'importante è il profilo: possono anche essere i giocatori più forti del mondo, ma se non è nel nostro profilo non lo prendiamo".

Fonseca-Milan: il comunicato

Di seguito il comunicato del club: "AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese si unisce ora al Milan con un contratto triennale. Il Club rivolge a Paulo e ai suoi collaboratori un caloroso benvenuto".

A questo Ibra ha risposto alle domande sul mancato arrivo di Lopetegui: "Le voci girano. Per i giornali volevamo cinque giocatori diversi ma poi c'è la realtà. Avevamo alcuni nomi sul tavolo e alla fine abbiamo scelto Fonseca".