Snobba Conte, annuncia Fonseca, blinda Camarda: Milan, clamoroso Ibrahimovic!

" Zirkzee? Non è un segreto. Ha grandi potenzialità e ha fatto una grande stagione . Quello che si sente corrisponde alla realtà. Non voglio fare paragoni: lui è Zirkzee e io ero Ibra, la scuola Olanda ci accomuna". In ogni caso Ibrahimovic ha ribadito: "Non siamo qui per mostrare i muscoli facendo vedere che possiamo spendere più di tutti, perché non è così la realtà". In ogni caso: "Non è l'unico attaccante nella lista. Poi lo devo incontrare, capire se è pronto per San Siro, per il Milan e sopporta la pressione".

L'ambizione è quella di creare un progetto vincente "per il presente e per il futuro. Per questo ho detto a Cardinale: 'Gerry sono l'uomo perfetto allora'. Serve intelligenza, essere smart. Con grande grande ambizione". E sulle conferme in casa Milan: "Theo e Maignan restano, anche Leao: sono giocatori tra i più forti nei loro ruoli e hanno un contratto con noi, sono felici. Non abbiamo bisogno di vendere. Grazie al lavoro di RedBird possiamo portare giocatori forti per migliorare. L'anno scorso abbiamo messo la base. Per noi l'importante è il profilo: possono anche essere i giocatori più forti del mondo, ma se non è nel nostro profilo non lo prendiamo".

Lo scudetto Inter e le ambizioni: parla Ibra

Ibra ha poi risposto alla domanda sullo scudetto dell'Inter: "Non mi ha dato nessun fastidio, anzi mi ha caricato e dato ancor più fame per fare di più. Non guardiamo alle altre squadre perchè soltanto i perdenti lo fanno, quindi non ho sofferto. Io sono un vincente e l'anno prossimo giochiamo in quattro competizioni, quindi il nostro obiettivo è arrivare a vincerle tutte. Un club come il Milan deve avere questa competitività".

Sul nuovo stadio: "Stiamo facendo discorsi, Cardinale vuole portare qualcosa di nuovo e per me è geniale. I milanisti meritano uno stadio importante, gli americani sullo show sanno cosa fare". E sui procuratori: "Ho scelto di non parlare con loro, sono di una vecchia scuola come Mino e Galliani. Se sbagli con me è bianco o nero. Non ho molta pazienza, per questo meglio Moncada e Furlani. Ognuno fa il suo lavoro in modo top". Legato a questo discorso ha parlato anche delle commissioni: "Non facciamo beneficenza".