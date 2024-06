Ibra, le prime parole nel nuovo ruolo al Milan: la corazza per Fonseca

Ci sono voluti 185 giorni per ascoltare le sue prime vere parole nel suo nuovo ruolo. Sei mesi, quelli passati dall’11 dicembre 2023, giorno della sua nomina a “Partner Operativo per il portafoglio di investimenti di RedBird nei settori Sport, Media e Intrattenimento”, con il ruolo di “Senior Advisor della proprietà e del Senior Management di Ac Milan”. Tanti paroloni per comunicare che Zlatan Ibrahimovic era tornato al Milan con il ruolo di consigliere speciale del patron Gerry Cardinale e dirigente “non ufficiale” del club rossonero al fianco dei vertici dell’area sportiva, Furlani, Moncada e D’Ottavio. Ibra ha studiato, ha scelto di fare un passo indietro, almeno pubblicamente, per mettersi a disposizione del club che ha portato a vincere due scudetti in due esperienze differenti a distanza di 11 anni l'uno dall’altro. C’è voluto del tempo, ha incassato delle critiche - tante - per questo silenzio, ma alla fine Ibra c’ha messo la faccia.