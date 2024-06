Ancona esclusa, nasce il Milan U23: ma è giallo per chi andrà nel girone C

Con l’Ancona ormai fuori dal professionismo, la Lega Pro è pronta ad accogliere un'altra seconda squadra. In Serie C, dove la Juve ha fatto scuola con la sua Under 23 che è poi diventata l'attuale Next Gen, gioca dalla scorsa stagione l'Atalanta Under 23. Dalla prossima lo farà anche il Milan Under 23. Nella giornata di oggi, venerdì 14 giugno, si è riunuto il Consiglio Federale che ha ratificato un'unica esclusione una volta analizzate le domande di iscrizione per la stagione 2024/2025. Quella, preventivata, dell’Ancona. Qualora i marchigiani non avessero presentato domanda di iscrizione sarebbe stata ripescata la Recanatese ma, poiché lo ha fatto, e la documentazione è risultata insufficiente per ottenere il semaforo verde per iscriversi, si procederà all'ammissione di una nuova Under 23. Il pesidente Gabriele Gravina ha annunicato: “Gli organici saranno pronti entro fine giugno. Se dovesse esserci un’altra Seconda Squadra sarebbe un ulteriore motivo di vanto e un segnale di qualità anche per il campionato di Lega Pro. Passeremmo nell’arco di due anni da una a tre Seconde Squadre”.