Vendita Milan, perché l'archiviazione della Procura Figc è un bel gol di Cardinale

È un bel gol di Cardinale l'archiviazione decisa dalla procura Figc circa la vendita del Milan da Elliott a RedBird: in primis perché non ci sarà nessun deferimento per il club, che ha sempre sostenuto di avere fatto le cose in regola. In secondo luogo perché la mossa di Chiné potrebbe comportare ripercussioni positive anche sul piano dell'indagine avviata dalla Procura di Milano e aveva portato agli avvisi di garanzia per l'attuale ad Giorgio Furlani e il predecessore Ivan Gazidis con l'ipotesi di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Proprio sulla scorta dell'iniziativa presa dai giudici milanesi, il procuratore Chiné aveva chiesto loro le carte, ricevendo le dodici pagine del decreto di perquisizione: oggi, "allo stato degli atti" ha deciso di archiviare senza alcun deferimento. In un primo tempo, era stata ipotizzata la violazione dell’articolo 32 comma 5 del Codice di giustizia sportiva sugli obblighi di comunicazione, direttamente collegato all’articolo 20 bis delle norme federali («acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico»), con possibile chiamata in causa anche dell'articolo 4 che regola la lealtà sportiva. La Procura federale ha archiviato. Ora il Milan, che ai giudici milanesi ha sempre assicurato piena e totale collaborazione, ne attende le conclusioni. Secondo le ipotesi investigative, i documenti che la società aveva inviato alla Commissione sulle Acquisizioni delle Società Sportive (Coaps) della Figc, denotavano "informazioni sulla struttura societaria non corrispondenti a quanto comunicato al consiglio di amministrazione". Tradotto in soldoni: il sospetto riguardava una presunta, finta cessione di Elliott, già titolare del Lille, a RedBird, per evitare problemi con l'Uefa in materia di doppia proprietà di società che partecipino a una competizione della stessa federcalcio europea. Archiviando, la Procura Figc ha stabilito che Elliott non detiene nessuna proprietà occulta del Milan, totalmente di RedBird.