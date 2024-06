Tormentone Zirkzee: Milan, dentro o fuori

MILANO - Joshua Zirkzee e il Milan, una situazione che ha vissuto uno stallo negli ultimi giorni e che, nel corso di questa settimana, dovrà prendere una direzione più precisa. Il club rossonero ha già informato il Bologna che il 1° luglio attiverà la clausola da 40 milioni e ha un accordo con il giocatore per un quinquennale da 4.5 milioni a stagione più bonus. Il problema, in questa fase della contrattazione, riguarda i servigi di Kia Joorabchian , procuratore dell’attaccante olandese. L’agente rivendica 15 milioni di commissioni, che sarebbero il suo “equo compenso” per aver messo una clausola risolutoria bassa nell’accordo tra Bologna e Bayern Monaco. Una cifra che il Milan non ha intenzione di pagare nella sua totalità, tanto è vero che ci sono trattative in corso per portala al di sotto dei 10 milioni, ma i rossoneri sono anche pressati da una piazza che attende il colpo che ridia entusiasmo.

Milan: non solo Zirkzee

Il Milan lavora su Zirkzee da mesi e fermarsi adesso, per una questione etica sulle commissioni dove il club rossonero è sostanzialmente da solo dentro il sistema-calcio, potrebbe essere controproducente verso i propri tifosi, che hanno mal digerito la scelta di Paulo Fonseca come nuovo allenatore e che stanno aspettando al varco Furlani, Ibrahimovic e Moncada sul mercato. Giusto non fare beneficenza, citando Ibrahimovic, ma il clima non è sereno e serve qualcosa per chetarlo. Tirarla per le lunghe, poi, potrebbe anche portare il club a perdere le prime alternative a Zirkzee, che viene visto da sempre con la primissima scelta. Artem Dovbyk del Girona piace, ma è un giocatore diverso da Zirkzee che – comunque – ben si sposerebbe con le idee di calcio di Fonseca, ma su di lui ci sono Atletico Madrid e anche il Napoli si è informato.

Serve accelerare, rompere questo andamento lento che al di fuori della sede milanista dà la sensazione di stallo e aumenta l’incertezza. Il tutto senza dimenticare l’opzione che porta ad Armando Broja del Chelsea, che può essere una pista parallela a quella del nove titolare anche al netto del rinnovo di Luka Jovic, per il quale è stato trovato un accordo pochi giorni fa. Per Broja il Milan vorrebbe una formula che preveda un prestito con diritto di riscatto. Per il centrocampo i nomi seguiti e che piacciono di più sono quelli di Fofana del Monaco e di Wieffer del Feyenoord, dove gioca anche Santiago Gimenez che potrebbe essere un’opzione per la 9. Da segnalare come Alex Jimenez, terzino spagnolo che lo scorso anno era arrivato dal Real Madrid, è stato riscattato dal Milan e farà la spola tra Under 23 e prima squadra.