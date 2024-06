"Così si gestisce un top club": Cardinale, il consiglio arriva da...Thohir

“Bello incontrare il proprietario del Milan Gerry Cardinale . In relazione alla mia esperienza come presidente dell’Inter , ho discusso e ho condiviso delle idee con lui sulle sfide affrontate quando ho gestito il club rossonero in Italia ”, si legge in un post Instagram di Erick Thohir. L'ex presidente nerazzurro e ora numero uno della Federazione calcistica indonesiana ha incontrato il patron del Diavolo a Giacarta. “ Servono fondamenta solide per poter ricostruire un club con una grande storia ”, ha aggiunto il magnate indonesiano, a corredo di una stretta di mano e un sorriso stampato in volto.

Cardinale e i consigli di Thohir: lo ricordate all'Inter?

La foto postata da Thohir sui social avrà portato vecchi ricordi alla mente dei tifosi nerazzurri. Il magnate indonesiano non ha lasciato una grande memoria in Italia. Il15 novembre 2013, insieme a Rosan Roeslani e Handy Soetedjo, ha acquisito il 70% delle quote societarie dell'Inter, assumendone la presidenza. Ma nei suoi tre anni di "totale" gestione il club ha vissuto un periodo buio, per poi risollevarsi solo dopo la cessione parziale delle quote a Suning nel 2016, per poi tirarsi fuori definitivamente nel 2019. E in poco tempo il club di Milano è ritornato a vincere qualcosa. Certo la sua avventura non era partita nel migliore dei modi neanche dal punto di vista comunicativo: "Sono tifoso dell'Inter da quando c'erano i tre olandesi". Una grande gaffe passata alla storia, così come i numerosi meme sui social. Ecco, ora i tifosi del Milan sperano che non ci sia nulla oltre la foto con Cardinale.