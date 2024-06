Arriva Fonseca e c’è un Milan con le valigie

MILANO - Quattro, cinque acquisti per rinforzare una rosa già rivoluzionata nell’estate 2023. L’obiettivo del mercato 2024 del Milan è chiaro, così come gli obiettivi: uno, forse due centravanti - con Zirkzee ovviamente primo nome della lista (continuano i contatti con il suo agente Kia Joorabchian per abbassare la richiesta di 15 milioni sulle commissioni) e Abraham possibile piano B, un mediano difensivo ( Fofana del Monaco o Wieffer del Feyenoord), un terzino destro ( Emerson Royal prima opzione) e un centrale (si valutano diversi profili, tendenzialmente mancini). C’è però un altro mercato, altrettanto fondamentale per quello che potrebbe portare nelle casse del club rossonero, e riguarda i giocatori fuori dal progetto. Un lungo elenco di esuberi o giovani da piazzare per snellire l’organico di Fonseca e dare ai dirigenti ulteriore budget per gli acquisti. Attenzione: parliamo di giocatori che non rientrano - o quasi - nei piani, dunque non big come Leao , Theo Hernandez , Maignan , Bennacer o Tomori che potrebbero ricevere proposte che il club dovrà poi valutare come accaduto dodici mesi fa con Tonali .

Milan: il lungo elenco degli esuberi

Il Milan ha già salutato alcuni giocatori che nell’ultima stagione erano in prestito. Alcuni sono andati via a titolo definitivo (De Ketelaere, Krunic e Messias), altri ancora in prestito (il giovane Lazetic, tornato in Serbia al Backa Topola). Ma sono tanti quelli rientrati in cerca di nuova sistemazione. Un lungo elenco che, fra ammortamento e stipendio lordo, pesa sulle casse del club per circa 17 milioni: il portiere Vasquez, i difensori Pellegrino e Ballo-Touré, gli elementi offensivi Saelemaekers, Origi, Romero, Daniel Maldini, Chaka Traorè, Nasti e Colombo. Chiaramente alcuni di essi saranno ceduti a buon prezzo, su tutti Saelemaekers non riscattato dal Bologna per 10 milioni, ma nel mirino di molti club di Serie A. Stesso destino per Maldini, sondato dalle due romane e pure dall’Atalanta, anche se come alternativa al primo obiettivo Zaniolo. Potrebbero risultare delle buone plusvalenze anche Romero, arrivato a zero, o Pellegrino, corteggiato da alcuni club argentini (River Plate e Independiente). Più probabile invece un nuovo prestito per Lorenzo Colombo e Nasti, entrambi destinati a una medio-piccola in Serie A.

Torna pure Ballo-Touré

Più complicato sarà invece il lavoro di Furlani, Moncada e Ibrahimovic su Ballo-Touré e Origi. I due oltre ad aver deluso in rossonero, sono andati male anche in prestito (il terzino al Fulham, l’attaccante al Nottingham Forest). Il Milan non vuole rescindere il contratto - sarebbe un salasso soprattutto con Origi che ha ancora 2 anni a 4 milioni netti - e spera che gli agenti dei due giocatori trovino soluzioni entro la fine di agosto. Dopodiché, bisognerà capire anche la situazione di alcuni elementi che nell'ultima annata erano a Milanello. Pobega, poco impiegato e spesso infortunato, è utile per le liste Uefa, ma è corteggiato da Fiorentina e Torino. Il giovane Simic non sta trovando l'accordo per rinnovare ed è cercato da diversi club in Europa (Feyenoord e Stoccarda); mentre Adli sarà valutato da Fonseca. E poi c'è Florenzi: il jolly ai tempi della Roma aveva rotto con il tecnico portoghese, lasciando la capitale per andare prima al Valencia e poi al Psg. I due ricuciranno? Il fatto che il Milan cerchi un terzino destro alternativo a Calabria fa riflettere...