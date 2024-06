Milan, su Thiaw c'è il Newcastle. Bennacer rifiuta gli arabi e Zirkzee...

MILANO - In attesa che si sblocchi il mercato in entrata, con la priorità che rimane Joshua Zirkzee per il ruolo di prima punta, il Milan sta registrando degli interessamenti per alcuni elementi della sua rosa che potrebbero partire davanti ad offerte ritenute congrue. Questa volta non si tratta dei soliti big, ovvero Maignan , Theo Hernandez e Leao , ma di profili come quello di Malick Thiaw . Il difensore tedesco è nella shortlist del Newcastle, club con il quale il Milan ha ottimi rapporti instaurati un anno fa con la trattativa che ha portato Sandro Tonali in Inghilterra e nelle casse del Milan 70 milioni più bonus. L’apprezzamento del Newcastle per Thiaw è stato manifestato ai suoi agenti e il Milan è aperto a una discussione per, eventualmente, trovare un accordo sul valore del cartellino (valutazione alta).

Il futuro di Bennacer e Saelemaekers

Anche Ismael Bennacer è un giocatore che potrebbe attirare su di sé le attenzioni di club europei importanti, mentre per quanto concerne gli interessamenti arabi, a più riprese il suo agente - Enzo Raiola - ha dichiarato che non è il momento di pensare a quelle mete. Ovviamente sarà importante il parere di Paulo Fonseca su Bennacer, perché qualora il nuovo allenatore milanista dovesse confermare la centralità di Ismael nel cuore del centrocampo, allora ogni discorso sarebbe stato inutile sempre ricordando che ha una clausola da 50 milioni presente nel suo contratto. Il Milan, poi, è al lavoro per trovare una nuova squadra ad Alexis Saelemaekers. Anche per il laterale belga, che non è stato riscattato dal Bologna, la prima opzione è quella della cessione a titolo definitivo con l’obiettivo di incassare sui 12 milioni (magari con qualche bonus).

Ballo-Touré: sondaggio Watford

Il Watford ha chiesto informazioni per Fode Ballo-Touré mentre alcuni club turchi si sono fatti vivi con l’entourage di Divock Origi, anche lui totalmente fuori dal progetto tecnico milanista. Il Monza sta trattando per l’acquisto di Daniel Maldini (scadenza di contratto il 30 giugno 2025), mentre l’Empoli continua a tener vivo il suo interessamento per Marco Nasti, tornato al Milan dopo il prestito al Bari. Si evince, dunque, come i rossoneri abbiano una serie di giocatori con i quali provare a fare cassa (si aggiungano i riscatti di Messias da parte del Genoa e di Krunic totalmente del Fenerbahçe) per aumentare ulteriormente la capacità di spesa sul mercato estivo che prenderà il via, ufficialmente, lunedì 1° luglio. In quella data, il Milan dovrebbe inviare una pec al Bologna dove comunicherà la sua intenzione - già manifestata in via informale - di attivare la clausola da 40 milioni di Zirkzee. Nel mentre, il braccio di ferro con Kia Joorabchian sulle commissioni andrà avanti. Lukaku, Abraham, Dovbyk e Gimenez - alcuni offerti, altri cercati - sono nomi validi come alternative a Zirkzee, a testimonianza di come il Milan non si sia fossilizzato solo su di lui.