Milan, l'era Fonseca inizia a pranzo: il primo allenamento e la presentazione

Ritardi permettendo, alle 11.30 di stamani inizierà l’avventura rossonera di Paulo Fonseca . Il tecnico portoghese è stato annunciato da Zlatan Ibrahimovic e ufficializzato dal club il 13 giugno scorso (contratto triennale da 3 milioni a stagione), ma solamente oggi sbarcherà a Milano. L’arrivo è previsto con un volo privato all’aeroporto di Malpensa Prime per le 11.30 e da lì Fonseca si dirigerà a Milanello per visionare le strutture del centro sportivo. Insieme a Fonseca ci saranno i membri del suo staff che sarà poi integrato da alcune figure già in organico nel club: Paulo Ferreira (vice e capo dei match analyst), Leal (tattico scovato su YouTube), Mourao (preparatore atletico) e Antonio Ferreira (preparatore dei portieri). L’allenatore portoghese incontrerà anche i dirigenti e con loro quasi sicuramente farà un punto della situazione sulle trattative.

La presentazione a Casa Milan

Dopodiché lunedì 8 luglio alle 11 verrà presentato a Casa Milan dall’ad Furlani e dall’ormai omnipresente Ibrahimovic. Nel pomeriggio, poi, farà la conoscenza dei giocatori presenti e alle 17 svolgerà il primo allenamento. Come annunciato giovedì da Ibrahimovic e Bonera, neo tecnico di Milan Futuro, lunedì sarà l’occasione anche per fare un punto con lo staff della neonata seconda squadra. Fonseca non avrà diversi calciatori per impegni negli Europei (compreso quello Under19 a cui dovrebbero prendere parte Bartesaghi, Zeroli, Sia e Camarda) e in Coppa America. La prima uscita del Milan di Fonseca è in calendario il 20 luglio a Vienna contro il Rapid, ma è possibile che vengano organizzate un paio di amichevoli a Milanello con squadre di serie inferiori. Poi la tournée americana (Manchester City il 27 luglio a New York; Real Madrid il 31 luglio a Chicago e Barcellona il 6 agosto a Baltimora) e chiuderà la pre-season il 13 agosto a San Siro contro il Monza nel Trofeo Berlusconi.

L'esordio in campionato

Quindi il 17 agosto l'esordio in campionato fra le mura amiche con il Torino. Per Fonseca è pronta a scattare la seconda esperienza in Italia dopo il biennio in chiaroscuro con la Roma nel 19/21. Fonseca, allora reduce dall’ottima annata col Braga (4° posto) e da tre scudetti con lo Shakhtar, con i giallorossi concluse il primo campionato al 5° posto, il secondo al 7°, oltre la semifinale di Europa League. Con la Roma il portoghese aveva mostrato un buon calcio, ma pure un paio di “difetti”: gli infortuni (ben 114 in due stagioni fra traumatici e muscolari, ricadute comprese) e una fase difensiva ballerina (141 reti incassate in 102 partite). Dopo 12 mesi di pausa, Fonseca è ripartito dal Lille (4° e 5° in Ligue1 nel biennio 22/24) e ha evidenziato una crescita nei fattori negativi: gli infortuni sono calati e la fase difensiva è stata aggiustata - 91 gol in 90 incontri - senza condizionare quella di possesso e offensiva.