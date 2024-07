Milan, parte l'era Fonseca: il tecnico in Italia. La prossima settimana...

Milan, ecco Fonseca: subito al lavoro

Poche parole, concise, condite da un sorriso smagliante: "Buongiorno. Forza Milan!". Il tecnico ex Roma ha siglato con i rossoneri un contratto fino al 30 giugno 2027. La prossima settimana sarà quella dello start, per il Milan e per Fonseca. Lunedì in mattinata alle 11 la presentazione a Casa Milan per rispondere alle prime domande e curiosità circa la sua avventura in rossonero. Nel pomeriggio subito il primo allenamento per iniziare preparare al meglio la nuova stagione, ovviamente con i calciatori attualmente disposizione.