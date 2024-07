Fonseca si presenta, ma la bomba mercato è di Ibra: “Per noi è il passato”

Fonseca ha poi proseguito parlando di Leao: " Un giocatore importante per il Milan e mi aspetto sia motivato con tanta voglia di essere decisivo. Voglio lavorare con lui per farlo migliorare ancora". E sulla fase difensiva: " Dobbiamo migliorarla . Le difficoltà difensive credo siano in relazione col modo di difendere. Io ho intenzione di mettere in campo una squadra aggressiva, che difenda lontano dalla porta. Il problema non è individuale, ma di collettivo . Ho un'idea diversa rispetto a quella di Pioli , non difendo uomo su uomo a tutto campo. La priorità sul mercato, comunque, è l'attaccante". Sui tifosi: "Voglio convincerli, ma sono fiducioso saranno sempre con noi".

L'allenatore ha parlato poi di Theo Hernandez: "Importantissimo per noi. È molto offensivo dunque a destra utilizzeremo uno più bloccato, abbiamo diverse soluzioni". Ibra ha poi aggiunto: "Con Fonseca avrà più spazio di giocare come piace a lui. Sta bene qui al Milan e anche la sua famiglia". Sui giovani e il progetto Milan Futuro: "Siamo un esempio perché vogliamo preparare bene il presente guardando anche al futuro. Non ho nessun problema nel far giocare i giovani, anche italiani, se hanno coraggio e qualità". Sulla Champions e lo scudetto: "Sono qui per vincere. Non possiamo scappare da questa verità. In Champions servirà anche tanta fortuna ma partiamo sicuramente con l'idea di andare più avanti possibile e anche di vincerla". A chiudere ci ha pensato Ibra con un messaggio ai tifosi: "Si aspettano tanto e li capisco. Qui c'è pressione, non c'è garanzia per vincere ma c'è ambizione. Dio non ha creato il mondo in un giorno, ma in sette. Noi siamo solo al giorno uno".