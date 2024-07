Fonseca e il nuovo equilibrio Milan: gioco dominante ma prima la difesa

Gioco dominante, come dichiarato nella conferenza stampa di presentazione, ma in parallelo massima attenzione alla fase difensiva. Paulo Fonseca è partito soprattutto dalla necessità di un nuovo equilibrio nei suoi primi allenamenti a Milanello. Anche ieri, terminato il riscaldamento, la squadra ha effettuato una serie di esercitazioni tecnico-tattiche focalizzate sulla fase difensiva, prima della conclusione con la partitella a campo ridotto. L’allenatore portoghese ha interrotto spesso il gioco per segnalare gli errori da non ripetere. Influisce anche il fatto che quasi tutto il reparto arretrato sia già presente in ritiro: è assente solo Theo Hernandez, in Germania con la Francia per gli Europei insieme al connazionale Maignan. Per l’ex tecnico del Lille, però, il discorso è più ampio. La ricerca di un assetto meno esposto alle offensive avversarie ovviamente chiama in causa anche il centrocampo. Fonseca metterà da parte le marcature a uomo in mezzo. E la volontà di attaccare di più negli ultimi 30 metri contribuirà, almeno nelle idee iniziali, a tenere il pallone più lontano dalla porta di Maignan.