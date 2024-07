Florenzi, riecco Fonseca dalla Roma al Milan: la rivalsa e il contratto

MILANO - Alessandro Florenzi è, da anni, uno dei leader dello spogliatoio del Milan ed è visto, da tutti i compagni, come uno di quelli in grado di gestire le decisioni complicate che possono capitare durante una stagione. Non è un mistero che il suo rapporto con Paulo Fonseca , ai tempi della Roma, non fu idilliaco e che non ci sia mai stato, in passato, un incontro chiarificatore tra i due. Adesso, a distanza di anni, il terzino e l’allenatore portoghese sono di nuovo dalla stessa parte, con un rapporto estremamente professionale come si conviene tra tecnico e calciatore. Florenzi si è presentato a Milanello in grande forma, voglioso di dimostrare il suo valore e il suo spessore tecnico e morale e con l’assenza di altri leader come Maignan e Theo Hernandez , è lui - insieme a Calabria - a tenere le redini del gruppo in questi primi giorni di lavoro molto intenso a Milanello. Sicuramente sarà tra i giocatori che si vedranno in campo la prossima settimana contro il Rapid Vienna e al momento, al netto di quanto detto da Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa, è lui il vero vice Theo Hernandez, visto che Alex Jimenez non è ancora pronto per un ruolo così importante.

Milanello e mercato

Nelle esercitazioni fatte negli ultimi giorni Florenzi ha gravitato tra la fascia destra e la fascia sinistra, dove probabilmente giocherà nelle prime uscite estive (Kalulu è stato alternato a Calabria, possibile una frenata su Emerson Royal) e sarà sempre pronto quando verrà chiamato in causa. Ma il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2025, pone anche un tema relativo al futuro. Il Milan, nei mesi scorsi, non ha manifestato la volontà di voler rinnovare e anche nelle ultime settimane non ci sono stati segnali in tal senso. Ecco perché non si può escludere che Florenzi possa, entro la fine del mercato, trovare una nuova destinazione professionale, senza escludere nessuna opzione tra Italia ed estero. Ma questo - a oggi - non è il suo pensiero primario. Florenzi vuole lavorare duramente, dare l’esempio ai compagni, tenere coeso il gruppo e fare tutto quello che è in suo potere per il bene della squadra. Intanto sono confermati gli ulteriori contatti che ci sono stati tra il Milan e l’entourage di Pavlovic del Salisburgo. I rossoneri vogliono provare ad accelerare su di lui per dare a Fonseca quel centrale che manca in rosa per completare il pacchetto, specie in virtù del possibile ritorno di Kalulu come terzino destro. Lavori in corso.