Ibra-Milan Futuro, un figlio d'arte per Bonera: primo contratto per Maximilian

Presente e....Milan Futuro. Il club rossonero, alla prima stagione con la seconda squadra, sta pensando anche a rinforzare la rosa a disposizione di Daniele Bonera in vista del prossimo campionato di Serie C. Nelle settimane scorse, oltre ai giocatori promossi dalla Primavera con Camarda (ora all'Europeo U19) a guidare la truppa, sono arrivati anche Samuele Longo (l'ex Inter) e il difensore Dutu dalla Lazio. Nella giornata odierna, però, il club rossonero ha ufficializzato anche il primo contratto da professionista per Maximilian Ibrahimovic, un cognome certamente già conosciuto sui campi e nei corridoi di Milanello.

Ibrahimovic-Milan Futuro, i dettagli Sull'account ufficiale del Milan Futuro è stata pubblicata la foto del figlio di Zlatan, sorridente e con la penna in mano per la firma sul primo contratto da pro con i rossoneri. Il classe 2006 si trova così a fare il doppio salto dall'U18 alla seconda squadra (nel mezzo qualche convocazione con la Primavera). Una notizia importante soprattutto per il legame con il papà che con il Milan ha avuto modo di giocare e vincere in Italia (ultimo lo scudetto 2021-22).

Dal papà ha ereditato in parte la struttura fisica e anche il ruolo vista la sua propensione offensiva nel poter giocare da prima punta ma anche da esterno mancino. Ovviamente ha ampi margini di miglioramento essendo molto giovane con i suoi 17 anni (18 da compiere il 22 settembre). Intanto ha messo la firma con il Milan ed è pronto a partire per il suo primo campionato da professionista per cercare di ripercorrere le orme di papà Zlatan.

