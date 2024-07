Milan, Fonseca all'esordio pareggia contro il Rapid: Florenzi non basta

HUTTELDORF (Austria) - In attesa di Morata, il rinforzo scelto dal Milan per il proprio attacco, a segnare la prima rete della nuova stagione degli uomini di Paulo Fonseca è Alessandro Florenzi. Con Colombo al centro dell'attacco, sostituito nella ripresa da Daniel Maldini, è infatti il gol dell'ex esterno della Roma a portare avanti i rossoneri nell'amichevole disputata in Austria contro il Rapid Vienna, che non basta tuttavia a regalare il successo ai suoi. All'89', infatti, soli sette minuti dopo il suo ingresso in campo, Demir fissa il punteggio sul definitivo 1-1.