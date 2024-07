City, Real e Barça: inizia l’estate calda di Fonseca al Milan

Il Milan è pronto a volare negli Stati Uniti per prendere parte all’edizione 2024 del Champions Soccer Tour. In mattinata la squadra sosterrà l’ultimo allenamento a Milanello e attorno alle 13.15 sarà a Malpensa per decollare verso New York, dove sabato sera (calcio d’inizio a mezzanotte) giocherà contro il Manchester City . Mentre sarà il Soldier Field di Chicago ad ospitare, il 1° agosto, la gara contro il Real Madrid (calcio d’inizio alle 2.30 italiane), mentre il Tour si concluderà sei giorni più tardi a Baltimora contro il Barcellona all’1.30 italiane.

Il caos dei diritti televisivi

Ieri, sulla messa in onda delle tre amichevoli della formazione di Paulo Fonseca si è creato un vero e proprio caso. L’agenzia tedesca Sportfive detentrice dei diritti di trasmissione della tournée ha venduto i diritti delle sfide con Manchester City, Real Madrid e Barcellona a Dazn, ma non in maniera esclusiva ed è per questo motivo che Sportitalia, ieri, aveva annunciato di aver acquisito a sua volta i diritti per le tre partite del Milan da trasmettere in chiaro, con tanto di contratti firmati. Adesso Sportfive si trova, a meno di 48 ore dalla messa in onda di Milan-Manchester City, davanti a due diverse strade: far cadere l’accordo con Sportitalia e concedere i diritti in esclusiva a Dazn, aprendo contestualmente una causa da almeno 3 milioni di euro con Sportitalia, o non lasciare l’esclusiva a Dazn. La sensazione è che tra oggi e domani si possa arrivare ad un accordo che faccia contenti tutti e permetta ai tifosi del Milan di scegliere dove vedere le tre amichevoli.