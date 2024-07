Diretta Milan-Manchester City: orario, dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni

A mezzanotte il Milan scende in campo sul prato della Yankee Stadium di New York contro il Manchester City. Test amichevole di lusso quindi per i nuovi rossoneri di Fonseca che saranno impegnati contro la squadra di Guardiola, campione in carica in Premier League. Dopo il pareggio contro il Rapid Vienna nella prima uscita stagionale, i rossoneri iniziano una serie di amichevoli di lusso: dopo il City infatti affronteranno prima il Real Madrid e poi il Barcellona. Anche per il Manchester City si tratta della seconda uscita stagionale: nella prima, gli uomini guidati da Pep Guardiola sono stati superati 4-3 dal Celtic.