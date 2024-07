"Morata attaccante di grande livello": la leggenda Milan esalta Alvaro

Ibra in conferenza: Morata, il Milan e futuro

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, ha parlato in conferenza stampa dagli Stati Uniti in vista dell'esordio nel Soccer Champions Tour 2024 contro il City di Guardiola: "Giocare partite importanti in preseason è sicuramente diverso. Le squadre arrivano con dei carichi di lavoro fatti di due allenamenti al giorno, una preparazione che deve servirti per il resto della stagione. È una sfida importante, motivante e per i tifosi è speciale perché possono vedere grandi squadre che magari si affronteranno in Champions League. Ma siamo all'inizio del lavoro, queste partite ti restituiscono qualcosa al di là del risultato. Per l'allenatore è importante dare la sua impronta, la sua filosofia di gioco, in un tempo ridotto". L'ex attaccante ha parlato poi di Morata e dell'importanza del suo arrivo in rossonero: "Quando ti confronti con giocatori di questo calibro devi aiutarli a entrare nella loro comfort zone, per farli rendere al meglio. Se sei felice e senti fiducia attorno a te è più semplice dare il 200% ogni giorno. A Morata ho detto che il Milan è il posto perfetto per lui, è il giocatore che cercavamo e attorno a lui avrà dei compagni che sapranno esaltarlo per le sue qualità. Vogliamo renderlo felice e se ci riusciremo sappiamo che renderà alla grande. Non vediamo l'ora di vederlo in gruppo".