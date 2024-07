Haaland segna, Colombo ne fa due: tris del Milan al City di Guardiola

È stato un ottimo esordio del Milan di Fonseca nel Soccer Champions Tour 2024 negli Stati Uniti, dove i rossoneri nella notte hanno avuto la meglio del Manchester City di Guardiola. Non è bastato Haaland agli inglesi perché il Diavolo ha trovato le sue risorse nei giovani, soprattutto in attacco con Colombo e Nasti sugli scudi (in attesa di Alvaro Morata). L'unica nota stonata è stato l'infortunio di Florenzi, dopo uno scontro con l'attaccante norvegese è rimasto a terra dolorante per un problema al ginocchio destro e verrà valutato nei prossimi giorni.

Manchester City-Milan, la partita Tanti gol e una bella gara quella tra Manchester City e Milan. A sbloccare il match sono stati gli inglesi al 19esimo con l'implacabile Haaland: Bobb l'ha servito e in spaccata ha mandato la palla all'angolino. Alla mezzora, però, sono stati i rossoneri a mettere la testa fuori ed è stato qui a scatenarsi Colombo: Chukwueze semina il panico sulla fascia, mette in mezzo per il colpo di testa vincente dell'attaccante. Passano pochi minuti e l'azione si è ripetuta: il nigeriano crossa per Colombo che con un rasoterra al volo ha portato avanti il Diavolo.

Il pareggio dei Citizens è arrivato all'inizio della riprea con McAtee, è stato bravo nel tap in dopo l'assist preciso di Hamilton. Il Milan ha attaccato nel finale e al 78esimo ha trovato il punto della vittoria con Nasti che di destro non ha lasciato scampo a Ederson. Si è chiusa così la prima amichevole in terra americano per la squadra allenata da Fonseca, ora la testa è tutta sulle prossime contro Barcellona e Real Madrid. Milan, le parole di Fonseca Proprio Paulo Fonseca ha parlato al termine della partita ai microfoni di Milan Tv: "Abbiamo delle buone sensazioni. La cosa più importante è che abbiamo messo in campo quello su cui abbiamo lavorato in settimana. I giocatori hanno fatto quello che gli ho chiesto: giocare con coraggio, mantenere la palla, trovare gli spazi. Abbiamo tanto da imparare e penso che la partita che abbiamo fatto sia stata positiva". Ancora sull'importanza della vittoria contro il City: "Era importante vincere per acquisire fiducia. Stiamo cominciando a vedere le nostre intenzioni, dobbiamo migliorare il timing nel fare le cose e su questo sto lavorando: fare arrivare i giocatori con i tempi e nelle posizioni giuste. C'e' tanto da migliorare difensivamente e offensivamente".

