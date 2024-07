Maldini-Milan, un nuovo addio: da Cesare a Paolo fino a Daniel

Daniel saluta il Milan e con lui finisce un’era. Ormai è solo questione di tempo, quello necessario per l’annuncio: il più giovane della dinastia Maldini è partito ieri sera da New York per Milano, per poi raggiungere il Monza, società dove già nella passata stagione ha militato in prestito. Questa volta, però, sarà a titolo definitivo dopo aver convinto la dirigenza dei brianzoli a puntare su di lui, forte di 4 reti e 1 assist in 11 match giocati nell’ultimo campionato giocato. Con l’addio del più giovane della famiglia Maldini ai rossoneri, verrà però anche messo un punto a una storia che durava da 70 anni.

Da Cesare a Paolo

Dal 1954, anno in cui nonno Cesare aveva indossato per la prima volta una casacca milanista. Arrivava dalla Triestina e sarebbe stato destinato a diventare il primo capitano della storia milanista a sollevare una Coppa dei Campioni, nel 1963. Cesare, come giocatore, rimarrà al Milan fino al 1966, vincendo anche una Coppa Latina e 4 scudetti. Dopo un anno lontano dai colori rossoneri, però, tornerà nel 1967, prima come collaboratore tecnico, poi da vice allenatore fino al 1974. Una piccola parentesi temporale, poi nel 1978 un altro giovane difensore di nome Maldini riporta in vita il binomio da leggenda, riuscendo persino a fare meglio del papà. Difficile da immaginare, eppure Paolo replicherà l’immagine da poster del genitore, sollevando una Coppa dei Campioni da capitano del Milan. Alla fine della carriera saranno addirittura 5 le Champions (o Coppe dei Campioni, visto che ha vinto le competizioni con entrambe le denominazioni) vinte da Paolo, più 5 Supercoppe Europee, 2 Intercontinentali, 1 Mondiale per Club, 7 scudetti, 5 Supercoppe Italiane, 1 Coppa Italia. Pagine e pagine di storia, fino al 2009, anno in cui anche Paolo Maldini appende gli scarpini al chiodo.

L'ultimo Maldini

Ma a quel punto c’era già un altro Maldini che giocava per il Milan, il primogenito di Paolo, Christian, approdato nelle giovanili nel 2003. Rimarrà di proprietà del club dove hanno giocato padre e nonno fino al 2016, quando ha lasciato il Milan per la Reggiana. Manco a dirlo, però, per quell’epoca il fratello Daniel era già attivo come giocatore rossonero. Non solo: nel 2018 Paolo Maldini è tornato al Milan come dirigente, rimanendoci fino all’estate del 2023. Un divorzio tumultuoso dal club, finito non nel migliore dei modi, come avrebbe meritato la storia di Maldini al Milan. Fatto sta che solo un’estate dopo, anche il più giovane dei figli lascia la società che era stata ‘di casa’ per tutta la famiglia. Daniel aveva cominciato nel 2010, poi nelle ultime due stagioni era andato a farsi le ossa in prestito, senza mai riuscire a vivere l’esordio in una gara ufficiale della prima squadra milanista. Va da sé che la fine del rapporto lavorativo del padre come dirigente del club aveva suonato un po’ come preludio all’addio del ragazzo. Che, infatti, oggi comincerà la sua nuova vita al Monza. Nell’attesa che magari un giorno un altro degli eredi dei Maldini torni a vestire la maglia rossonera del Milan.