Milan, Sportiello rischia due mesi di stop: idea Scuffet, contatti con il Cagliari

Prima del ginocchio di Alessandro Florenzi, i campanelli d’allarme in casa Milan sabato si erano accesi per Marco Sportiello. Anzi, più che in casa, in hotel: quello dove alloggiano i rossoneri e dove Sportiello si è procurato un profondo taglio alla mano sinistra. L’incidente lo ha costretto a saltare la gara col City , infatti in porta ha giocato il giovane Lorenzo Torriani, confermato dopo la prima partita. Nelle scorse ore Sportiello ha svolto gli accertamenti del caso a New York e in attesa dei risultati ufficiali il timore è che il portiere debba stare un paio di mesi ai box.

Il giovane Torriani

Situazione che potrebbe spingere il Milan a trovare una soluzione per tamponare l’assenza. Mike Maignan, titolarissimo nel ruolo, si rivedrà a Milanello il 3 agosto (e con lui arriveranno pure Theo Hernandez e Rijnders). Fino a quel momento è probabile che ad avere spazio sia ancora Torriani, sorpresa dell’estate milanista. ‘Promosso’ da Fonseca, che lo apprezza soprattutto per la capacità di impostazione. Tra i giovani portieri a disposizione del tecnico portoghese sembravano Lapo Nava - già nella passata stagione scelto da Pioli come terza/quarta scelta e fatto esordire addirittura in Serie A nell’ultima gara della stagione contro la Salernitana - e il francese Noah Raveyre, titolare nella Primavera con Abate, i più quotati per giocare le amichevoli estive da protagonisti. Invece, Torriani ha messo la freccia per sorpassare tutti.

Occhi su Scuffet

Il Milan, però, con la Serie A che incombe, sembrerebbe interessato a un profilo più pronto da lanciare nella mischia all’occorrenza. Per questo nelle ultime ore è decollato l’interesse per Simone Scuffet del Cagliari. Potrebbe essere lui il nome per sostituire nella casella l’infortunato Sportiello. Peraltro il Cagliari, club nel quale milita Scuffet, sta chiudendo con l’Udinese per un altro portiere, Marco Silvestri. Una svolta di mercato che potrebbe convincere Scuffet a lasciare Cagliari per accettare la corte del Milan. In queste ore i rossoneri hanno preso i primi contatti, innanzitutto per capire se i rossoblù hanno intenzione di lasciar partire il giocatore ed eventualmente la formula con la quale Scuffet potrebbe approdare a Milano - prestito o cessione definitiva (3 milioni la valutazione).

Il precedente con Mirante

Tutti ragionamenti che andranno fatti in seno ai rossoneri, per capire quanto senso abbia con una certezza come Maignan andare a coprire un’assenza temporale con una pedina in più - e di un certo peso. Di certo il Milan ha già vissuto una situazione simile nel 2021, dopo l’infortunio al polso di Maignan: con il solo Tatarusanu, i rossoneri misero sotto contratto Mirante, in quel momento svincolato. A proposito di portieri: il Milan Futuro è vicinissimo al colpo Davide Mastrantonio della Roma, campione europeo nel 2023 con l’Under 19 di Alberto Bollini.