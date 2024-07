Milan, Camarda da Fonseca: tutto pronto per l'esame Real Madrid

MILANO - Nella notte inizierà la seconda vita in rossonero di Francesco Camarda. Dopo il debutto da record del 23 novembre scorso, quando è diventato il più giovane esordiente di sempre della Serie A a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni; le magie con le maglie azzurre dell’Under 17 (condotta al titolo europeo) e dell’Under 19 (semifinale continentale); il primo contratto da professionista (accordo fino al 2027); adesso Camarda è pronto a mostrare il suo valore a Paulo Fonseca contro il Real Madrid. Il baby d’oro del Diavolo è arrivato - con Okafor e l’altro giovane Zeroli - nel ritiro in New Jersey lunedì sera e ieri ha svolto il primo allenamento agli ordini del tecnico portoghese. Poi è salito sul volo che ha portato la squadra a Chicago dove questa notte, alle 2.30 italiane (diretta Dazn), il Milan sfiderà al Soldier Field il Real Madrid campione d’Europa. Camarda difficilmente scenderà in campo dal primo minuto, ma avrà il suo spazio nella ripresa. Perché è vero che ha svolto un solo allenamento, ma ha giocato l’ultima gara agli Europei Under 19 il 25 luglio. Un paio di giorni di vacanza, quindi il volo per gli States.

La missione di Fonseca

Fra le missioni date dal Milan a Fonseca c’è quella di valorizzare i talenti del vivaio rossonero che si misureranno in Serie C con Milan Futuro e Camarda è certamente la gemma più preziosa. Ibrahimovic nei mesi scorsi ha usato la carota e il bastone col ragazzo, ha avuto frizioni col suo agente sulla questione rinnovo, ma è il primo a credere nel suo valore: «Io alla sua età non avevo il suo talento». Ibra sa che sarà dura per Camarda misurarsi in Serie C contro gli scafati difensori della categoria, ma lo proteggerà, così come il Milan che ha spinto per creare l’Under 23 proprio per portare in prima squadra più ragazzi pronti al grande salto. Il Milan ha acquistato Morata, forse prenderà un altro centravanti e capirà cosa fare con Jovic - il serbo giocherà col Real e si giocherà le sue carte in questo mese -, ma è evidente che i dirigenti rossoneri tifino affinché sia proprio Camarda il “9” del domani. Francesco però cercherà di guadagnare posizioni già nel presente. Per lui contro il Real di Ancelotti ci sarà il primo test; gara a cui non dovrebbe prendere parte Leao (arrivato il 28), oltre all'infortunato Sportiello (ci sarà ancora il giovane Torriani), mentre aumenterà il minutaggio Pulisic, ovviamente il più acclamato fra i rossoneri in America.