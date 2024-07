Diretta Milan-Real Madrid: orario, dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni

CHICAGO (STATI UNITI D'AMERICA) - Alle ore 2.30 italiane, al Soldier Field di Chicago, Milan e Real Madrid si affrontano in una sfida amichevole. I rossoneri di Paulo Fonseca dopo il ko di fine maggio contro la Roma (5-2) e il pareggio contro il Rapid Vienna (1-1) hanno battuto nell'ultimo incontro il Manchester City (3-2). Quello contro i campioni d'Europa in carica sarà un altro test importantissimo in vista dell'inizio del campionato. Prima del match del 17 agosto al Meazza contro il Torino, il Diavolo affronterà il Barcellona a Baltimora all'1.30 italiane nella notte tra il 6 e il 7 agosto, mentre giorno 13 c'è il "derby" contro il Monza nel Trofeo Silvio Berlusconi. Partita speciale per Carlo Ancelotti, grande ex della sfida. I Blancos, reduci dal 3-0 all'Albacete, dopo il Milan affronteranno Barcellona (4 agosto) e Chelsea (7 agosto), test importanti in vista della finale di Supercoppa europea contro l'Atalanta in programma il prossimo 14 agosto alle 21 al PGE Narodowy di Varsavia (Polonia).