Milan, dopo il City va ko anche il Real Madrid: decide un gol di Chukwueze

Milan batte Real Madrid: la partita

Dopo appena 4' il Milan si rende subito pericolosissimo: clamoroso errore in impostazione del Real, Chukwueze si fionda sulla sfera e conclude di prima intenzione, bravo Courtois a coprire il palo e a dire di no. I rossoneri prendono fiducia e campo, provandoci a ripetizione pericolosamente con Nasti, Saelemaekers e ancora con Chukwueze, con quest'ultimo che prova il tiro a giro di sinistro senza però trovare lo specchio. Nella prima frazione le merengues si rendono pericolose soltanto in un'occasione con l'ex di turno Brahim Diaz, ma la sua conclusione da fuori si perde da fuori per pochissimo.