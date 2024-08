Nuovo Milan modello Manchester City: l'obiettivo di Fonseca

Acquisti da 60-90 milioni come Haaland o Gvardiol , questo Milan americano - come ha dimostrato il caso Zirkzee - probabilmente non li farà mai. Ma c’è una strada che il club rossonero sta seguendo e che ricorda quanto sta costruendo il Manchester City di Pep Guardiola da qualche anno a questa parte. Una sorta di "Zidanes y Pavones" 2.0, quando all'inizio degli anni 2000 il Real Madrid abbinava a grandi campioni acquistati a suon di milioni, i prodotti della “Fabrica”, la propria cantera. Ecco, il City sta replicando quel disegno: big e giovani dell’Academy. Il primo di un certo spessore a imporsi con Guardiola è stato senza dubbio Phil Foden, oggi 24enne stella di prima grandezza, ma lanciato dal tecnico spagnolo a 17 anni dopo otto di giovanili. Da quel momento sono tanti i ragazzini terribili che Guardiola ha inserito nel suo City: alcuni sono stati ceduti incassando belle cifre - vedi Cole Palmer al Chelsea nel settembre 2023 dopo 12 anni di giovanili per 47 milioni -; altri, di stagione in stagione, si stanno ritagliando il loro spazio. Dal “gemello norvegese" di Haaland, Oscar Bobb , candidato al ruolo di rivelazione dell’annata, al terzino destro Rico Lewis, già valutato oltre 40 milioni, fino al jolly James McAtee . E in futuro le stelle si chiameranno Claudio Echeverri, trequartista mancino classe 2006 acquistato per 18 milioni a gennaio dal River Plate e in arrivo a gennaio o Cavan Sullivan , 14enne del Philadelphia Union, atteso per il 2028 quando avrà 18 anni.

Presente

Il Milan per ora non guarda così lontano, ma si gode il presente con la stessa filosofia; ha scelto di puntare forte sui propri giovani, anche se qualcuno lo ha comprato come Alex Jimenez riscattato dal Real Madrid per 5 milioni e il portiere Mastrantonio dalla Roma. L’esterno spagnolo è però già un “veterano” con le sue 5 gare in prima squadra nel ’23-24. Oggi il Diavolo - che ha creato Milan Futuro per dare spazio ai ragazzi in Serie C e rendere più veloce la loro maturazione - sorride pensando a Mattia Liberali, fantasista mancino già adocchiato dal Barcellona, Lorenzo Torriani (che in tournée fa parate alla Maignan), Kevin Zeroli, Davide Bartesaghi e ovviamente il diamante Francesco Camarda. Il Milan fa mercato e punta ai big come Morata o Pavlovic, ma non vuole disperdere il talento che pensa di avere nel proprio vivaio. Non è facile fare copia e incolla col modello del City - troppe le disparità economiche fra i due club -, ma con le proprie forze il Milan ci prova. E per questo ha preso Fonseca, un allenatore che vede i giovani, tant'è che oggi non è più un'utopia pensare a Camarda o Liberali - fra i migliori contro Rapid Vienna, City e Real Madrid - spesso in prima squadra, piuttosto che in Milan Futuro o Primavera: «Abbiamo un nuovo allenatore, serve tempo perché la sua identità sia assimilata dal gruppo, ma noi dobbiamo essere pazienti - ha spiegato ieri Ibra a "Espn" -. Il mio nuovo ruolo? Ho un sacco da imparare, però mi. piacciono le responsabilità e le pressioni, le mangio a colazione».