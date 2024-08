Milan, Chukwueze è finalmente sbocciato. Pioli, hai visto?

MILANO - Scusate il ritardo. A distanza di dodici mesi, il Milan sta scoprendo un altro Samuel Chukwueze. L’esterno d’attacco nigeriano, l’acquisto più caro del mercato rossonero 2023 fra base (20 milioni) e bonus (8), ha iniziato la sua seconda stagione al Diavolo a tutta. La scorsa estate era arrivato il 27 luglio, dunque a preparazione iniziata e si era dovuto mettere in fila, con Stefano Pioli che aveva cominciato a lavorare con Christian Pulisic come ala destra del tridente offensivo. Chukwueze ha dovuto attendere la sua occasione, ha esordito da titolare solamente il 19 settembre contro il Newcastle in Champions e in generale, non ha mai convinto il tecnico a dargli continuità nell’undici titolare. La scelta è stata Pulisic - comunque ripagata dal campo - e il nigeriano si è dovuto accontentare del ruolo di alternativa. Va anche detto che per diversi mesi l’ex Villarreal ha faticato a mostrare le sue doti e l’annata, globalmente, non è stata del tutto sufficiente, con pochi lampi fra gol (tre, due dei quali in Champions) e assist (ancora tre). Se il motivo è stato lo scarso impiego da titolare - 33 presenze totali, ma solo 15 dall’inizio con una media di minuti in campo di 42 -, lo si capirà nei prossimi mesi.

Chukwueze cerca il riscatto Sicuramente, sfruttando l’assenza di molti giocatori via per Europei e Copa America, Chukwueze ha iniziato il ritiro estivo da protagonista, lanciando subito ottimi segnali a Paulo Fonseca. Il nuovo allenatore, a corto di elementi offensivi, ha puntato subito forse sul nigeriano che ha risposto presente. Qualche bella iniziativa nel debutto a Vienna contro il Rapid, poi il boom negli Stati Uniti. Nelle prime due gare della tournée - la terza sarà all’1.30 della notte italiana fra domani e mercoledì contro il Barcellona a Baltimora - “Samu” è stato devastante: contro il Manchester City con due azioni quasi in fotocopia ha regalato due assist a Colombo, quindi il primo agosto a Chicago, è stato lui a segnare la rete decisiva per battere il Real Madrid campione d’Europa per 1-0. Due gare eccellenti con annessi complimenti di Fonseca: "Chukwueze lo scorso anno non ha giocato molto e quando arriva un nuovo allenatore si sa, tutti vogliono far vedere che cosa sanno fare - ha raccontato il portoghese -. Sono davvero felice per lui, sta facendo davvero davvero bene, credo sarà importante nella squadra e farà la differenza".

Chukwueze e la frecciatina a Pioli Parole al miele del nuovo allenatore, mentre il nigeriano non ha mancato di inviare un personale e critico sms verso il vecchio tecnico, Stefano Pioli: "Sono molto contento di essere parte della squadra fin dall’inizio, spero di riuscire a dare il massimo in questa stagione per dimostrare il mio valore - ha dichiarato dopo il 3-2 sul City -. Fonseca? Mi piace il nuovo allenatore, mi ha dato subito un’opportunità, è importante quando qualcuno ti dà fiducia; i tifosi quest’anno vedranno un nuovo Samu". Di sicuro Chukwueze ora è chiamato non solo a confermarsi nelle amichevoli, ma a convincere anche quando le partite cominceranno a contare tre punti. Sarà ancora in ballottaggio con Pulisic a destra o Fonseca gli darà maggiori spazi, accentrando l'americano? Ricordando anche la voglia del tecnico di tenere in rosa Saelemaekers, un altro competitor in corsia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA