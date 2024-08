Morata infiamma il Milan, l'ultimo post: "Non vedo l'ora"

Alvaro Morata scalda i motori in vista dell'inizio della sua nuova avventura con la maglia del Milan. La piazza rossonera freme nell'attesa di poter accogliere ufficialmente l'ex attaccante di Juventus ed Atletico Madrid che sul proprio account Instagram ha condiviso due foto che ritraggono il proprio volto sulla vetrina di un Milan Store e la sfilza di maglie rossonere col numero 7 all'interno del punto vendita. Morata raggiungerà i nuovi compagni di squadra a Milanello il 10 agosto - che questa notte affronteranno il Barcellona nell'ultimo test della tournée americana -, cercando di farsi trovare pronto in vista dell'esordio in rossonero nella sfida che vedrà protagonisti Milan e Torino il prossimo 17 agosto.

"Non vedo l'ora": l'attesa di Morata

Manca sempre meno all'arrivo di Alvaro Morata a Milano. L'attaccante spagnolo non ha preso parte agli allenamenti del nuovo Milan di Fonseca a causa dell'impegno prolungato ad Euro2024 con la Spagna, da cui è uscito vincitore con la fascia da capitano al braccio, ed il successivo periodo di vacanza che lo condurrà a Milanello ad una settimana dall'inizio della nuova Serie A. Giorni che si riveleranno sicuramente intensi per il nuovo acquisto dei rossoneri che inizerà la sua nuova avventura con la conferenza stampa di presentazione che andrà in scena il prossimo venerdì a Milanello, per poi iniziare la preparazione e gli allenamenti insieme alla sua nuova squadra. La didascalia del post condiviso sul proprio profilo Instagram - "Non vedo l'ora" - nel frattempo infiamma la tifoseria, nella trepidante attesa di poterlo accogliere a Milano.