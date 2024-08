Milan, battuto anche il Barcellona: Fonseca, tre su tre negli USA

Tre vittorie in tre partite per Fonseca sulla panchina del Milan negli USA. Un bottino non indifferente per il neo tecnico dei rossoneri, soprattutto se si considera il calibro degli avversari affrontati nel corso della tournée americana. La vittoria all'esordio ai danni del Manchester City per 3-2, l'1-0 al Real Madrid e la vittoria ai calci di rigore con il Barcellona dopo il 2-2 dei 90 minuti, evidenziano un discreto stato di forma per i rossoneri di Fonseca. Il Milan farà così ritorno in Italia con un bel bottino, in attesa di accogliere uno degli acquisti più importanti di questo calciomercato: Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo - che ha scelto la numero 7 - presidierà l'attacco dei rossoneri dal 10 agosto, giorno in cui sarà ufficialmente a Milanello per la sua presentazione.