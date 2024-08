Serginho, terribile lutto per l'ex Milan: è morto il figlio Diego

Una notizia di quelle che nessuno vorrebbe mai ricevere, la sventura peggiore che possa capitare ad un genitore. Il mondo del calcio si stringe attorno a Serginho , ex calciatore brasiliano, per la prematura perdita del figlio Diego , venuto a mancare a soli 20 anni.

Serginho, una vita tra Brasile e Milan

Serginho ha vissuto la sua vita da giocatore tra Brasile e Italia. Inizia nel suo Paese tra Itaperuna, Bahia, Flamengo e Cruzeiro. Poi l'approdo al San Paolo, dove milita dal 1996 al 1999 (anno in cui vinse la Coppa America con la Seleçao), per poi arrivare al Milan.

In rossonero la sua più longeva parentesi calcistica, precisamente dal 1999 al 2008. Nove stagioni in cui ha vinto praticamente tutto: 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 2 Champions League, 2 Supercoppa Uefa e 1 Coppa del mondo per club. Terminò la sua carriera da calciatore proprio al Milan.