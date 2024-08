Inter e Milan stanno valutando l’acquisto di San Siro!

MILANO - Inter e Milan fanno un altro passo verso la possibile permanenza a San Siro, riqualificato grazie al progetto di Webuild, il colosso delle costruzioni della famiglia Salini . I due club hanno scritto una lettera al Comune di Milano per avere maggiori informazioni sulle modalità di acquisto dello stadio e della concessione in diritto di superficie a lungo termine delle aree circostanti. È una delle questioni fondamentali perché consentirebbe alle società di aumentare notevolmente la loro patrimonializzazione diventando molto più appetibili per una futura rivendita. Non a caso questa è stata una delle carte più significative giocate dal sindaco Giuseppe Sala fin dall’inizio della presentazione di questa nuova proposta avanzata a Inter e Milan per evitare di assistere al trasloco delle due squadre a Rozzano e San Donato , con la conseguenza di lasciare San Siro privo di un’effettiva utilizzazione.

La nota di Palazzo Marino

Palazzo Marino ha subito diffuso una nota per annunciare l’arrivo della missiva: “Le società, insieme a un team di advisor tecnici e legali, stanno valutando gli aspetti tecnici e finanziari, prendendo in considerazione ipotesi relative all’acquisto o al diritto di superficie dello stadio e delle aree di pertinenza”, spiega la nota ufficiale che rappresenta un passaggio molto positivo per l’avanzamento della strategia di Sala. Anche se nella loro lettera Inter e Milan precisano che rimangono ancora validi i rispettivi progetti di realizzazione di uno stadio in autonomia alle porte del capoluogo lombardo.

“Tenuto conto che entrambe le società stanno altresì vagliando valide alternative ove eventualmente localizzare la sede del nuovo stadio, sarà possibile effettuare valutazioni concrete sull’opportunità di perseguire una delle opzioni di cui sopra soltanto ad esito dei predetti approfondimenti”, si legge nel testo scritto dai due club milanesi. Molto importante anche la questione delle aree di pertinenza dove potrebbero essere costruite nuove zone hospitality per aumentare i ricavi. Inter e Milan hanno chiesto a Sala di fissare un incontro nella seconda settimana di settembre quando avranno ultimato i loro approfondimenti e ricevuto le risposte di Webuild in merito ai chiarimenti chiesti dai club. Il Comune ha già messo in calendario questa riunione che sarà decisiva per stabilire quale strada definitiva intraprenderanno Inter e Milan per il futuro dello stadio.