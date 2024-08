"L’Animale e il Bello”, Pavlovic e Morata: ecco i nuovi leader del Milan

MILANO - L’Animale e il Bello. Sono loro i nuovi leader del Milan , chiamati a sostituire Simon Kjaer e Olivier Giroud , i due over 35 trascinatori dello spogliatoio che hanno salutato il mondo rossonero alla fine della scorsa stagione. I soprannomi sono stati coniati da Zlatan Ibrahimovic e valgono a definire i primi due acquisti del mercato milanista: Strahinja Pavlovic e Alvaro Morata . Il serbo e lo spagnolo non sono solo un nuovo difensore centrale e il nuovo centravanti: sono due giocatori acquistati anche per dare maggiore peso al gruppo con il loro carisma. Per Morata il discorso è intuitivo . L’attaccante è il capitano della Nazionale Campione d’Europa . Ha giocato una rassegna continentale in Germania su livelli strepitosi per la capacità di cucire la manovra tra centrocampo e reparto offensivo. Ha vestito le maglie di club estremamente prestigiosi in tre campionati diversi: Atletico e Real Madrid , Chelsea e Juventus . Ha vinto due Champions League con le Merengues e disputato una finale con i bianconeri, persa col Barcellona . Ha segnato 36 gol in 80 presenze con la Spagna.

Morata, il post Giroud

Compirà 32 anni a ottobre, ma paradossalmente sembra in crescita proprio in questa seconda fase della sua carriera. Bastano questi numeri per spiegare cosa si aspetta il Milan da Morata. Un elemento di esperienza che non faccia sentire la mancanza di un trascinatore positivo come Giroud. Lo spagnolo ha le caratteristiche ideali per far giocare bene compagni di attacco che hanno bisogno di un riferimento di elevata intelligenza calcistica per connettersi al meglio e liberare il loro talento. Contribuisce anche una spiccata capacità di entrare in sintonia con l’ambiente, dimostrata abbondantemente con le dichiarazioni dello spagnolo durante la presentazione a Casa Milan, conclusa da un quarto d’ora di autografi e risposte educate ai tifosi in attesa sotto la sede rossonera.

Pavlovic, la cattiveria per il Milan

Per Pavlovic valgono altre valutazioni. Il serbo ha appena 23 anni e finora non ha militato in club della nobiltà europea: Partizan Belgrado, Bruges, Monaco, Basilea e Salisburgo compongono il suo curriculum. Ma ha già 28 presenze nelle coppe europee e 38 in Nazionale. Ed è dotato di una sana cattiveria agonistica, che ha spinto Ibrahimovic a introdurlo con il soprannome di «Animale». Anche questa è una caratteristica che ha portato all’individuazione del suo profilo. I dirigenti, con Ibrahimovic in testa, hanno voluto arricchire la difesa con un centrale in grado di portare una buona dose di determinazione nei momenti chiave. Il club ha voluto inserire nella rosa di Milanello un rinforzo utile dal punto di vista temperamentale per allontanare il rischio di cedimenti visti in alcune occasioni nelle ultime due stagioni. Eloquenti le frasi di Ibrahimovic durante la presentazione del 23enne serbo: «È aggressivo e ha l’atteggiamento giusto. Abbiamo fatto di tutto per portarlo qui». Con una postilla che illustra la volontà di un effetto trascinamento sul pubblico: «I tifosi lo ameranno». Ecco perché Morata e Pavlovic non sono solo due acquisti, ma sono anche due nuovi leader messi a disposizione di Paulo Fonseca. I risultati del nuovo Milan dipenderanno dall’impatto di questa coppia, non solo sul campo.