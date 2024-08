Diretta Trofeo Berlusconi, Milan-Monza: orario e dove vederla in tv e streaming

MILANO - Giornate calde in casa Milan, e non solo per la temperatura in città. Tra la sfida contro il Monza per il Trofeo Silvio Berlusconi (squadre in campo alle ore 21), l'arrivo in Italia di Gerry Cardinale e il mercato che tiene banco, infatti, non mancano gli impegni per la società e la squadra rossonera, che si prepara all'esordio in campionato di sabato contro il Torino a San Siro. L'ultimo test prima della sfida ai granata sarà così quello con il Monza, che mette in palio il Trofeo Silvio Berlusconi dedicato allo storico patron sia dei rossoneri che dei brianzoli, scomparso un anno fa. Per la prima edizione a San Siro - nel 2023 si giocò all'U-Power Stadium di Monza - in tribuna ci sarà anche il numero uno di RedBird arrivato in Italia oggi insieme al chairman John Thornton, a lungo co-presidente di Goldman Sachs. Una giornata piena per Cardinale, che dopo il pranzo a Milanello con la squadra, Paulo Fonseca e Zlatan Ibrahimovic, nel pomeriggio di ieri è stato a Casa Milan per una serie di riunioni tra strategie e programmi per la stagione. Tornando al campo, ottimi segnali per Paulo Fonseca dalla tournée americana: il Diavolo ha superato Manchester City (3-2), Real Madrid (1-1) e Barcellona (ai rigori dopo il 2-2 dei 90'). Insomma, avversari di primo rango. Stasera c'è il test contro la formazione "dell'amico" Alessandro Nesta: parola al campo.