Pier Silvio Berlusconi: "Un trofeo e una sera emozionante per i valori di mio padre e mio nonno"

"Per me e per noi questa serata è davvero emozionante. È una serata dedicata al ricordo di mio padre ma è anche una serata di passione e di affetto. La vicinanza dei tifosi del Milan, dei tifosi del Monza e degli italiani è un qualcosa che ci scalda il cuore e che noi non diamo mai per scontato. È davvero un qualcosa di bello che ci rimane dentro". Così Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset e figlio di Silvio Berlusconi, parlando pochi istanti prima del fischio d'inizio della seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, che vede sfidarsi Milan e Monza. "Mi fa piacere ricordare che prima del Trofeo Silvio Berlusconi c’era il Trofeo Luigi Berlusconi che mio papà aveva fondato per il suo, per mio nonno e questo sicuramente fa piacere a mio padre ricordare anche mio nonno. I valori dello sport tramandati da mio nonno a mio padre e da mio padre a me e spero ai miei figli, sono valori positivi e fondamentali. La lealtà, l’impegno e il rispetto sono valori a cui mio padre teneva molto e attraverso lo sport penso che mio padre sia riuscito a trasmetterli a molti, soprattutto ai giovani", aggiunge Pier Silvio Berlusconi.