Jovic, una sera cambia la vita: quelle parole di Fonseca che lo tengono al Milan

MILANO - Il numero 9 sulla schiena, un gol da opportunista e le parole di stima di Paulo Fonseca. Il destino rossonero di Luka Jovic ha preso una piega molto diversa nel breve volger di una serata. Prima la conferma definitiva di avere sulla maglia la cifra che contraddistingue ogni vero centravanti, poi la rete che ha riportato in vantaggio il Milan nel test amichevole contro il Monza a San Siro (la seconda di questo precampionato dopo quella al Barcellona), infine le dichiarazioni del suo nuovo allenatore: «Jovic non lo conoscevo bene, mi ha sorpreso in queste settimane. È un giocatore che in area può aiutare tanto la squadra. Per come ha lavorato finora, mi è piaciuto molto», ha detto Fonseca con una dichiarazione che sa di investitura. Il mercato resta sempre imprevedibile, ma questi tre indizi aumentano le possibilità che l’attaccante serbo resti a Milanello anche in questa stagione. Sarebbe la sua seconda in rossonero, quasi un inedito per un giocatore che nelle ultime annate difficilmente è rimasto così a lungo consecutivamente in una squadra, oscillando tra Eintracht Francoforte, Real Madrid, Fiorentina e Milan. Per ora non sono arrivate offerte utili a convincerlo a cambiare. Ecco perché le sue azioni di permanenza aumentano. Anche altri intrecci di mercato contribuiscono. A partire dal corteggiamento del West Ham per Abraham, il preferito di Fonseca come secondo centravanti da alternare a Morata. Già non è stato facile finora avvicinare l’inglese della Roma a Milanello. Se entrano in gioco i calibri della Premier League, l’inseguimento diventa ancora più difficile.