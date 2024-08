Milan, chi al posto di Morata: le opzioni di Fonseca da Okafor a Camarda

MILANO - Okafor potrebbe scavalcare Jovic nel ruolo di sostituto di Morata a Parma, anche se al momento resta in vantaggio di qualche lunghezza il serbo. L’attaccante spagnolo sembrava una delle poche certezze dopo il deludente esordio stagionale col Torino a San Siro, raddrizzato sul 2-2 proprio dopo l’ingresso del Campione d’Europa autore del gol che ha riaperto la partita. Ma Morata non potrà essere presente a Parma a causa di un problema muscolare accertato dagli esami effettuati ieri .

Fonseca come Pioli

Il Milan non ha ancora effettuato nessuna comunicazione ufficiale sul problema fisico del suo numero 7, creando una coltre nebulosa. Oggi ci saranno altri esami specifici per capire meglio l’entità del problema. Evidentemente non è il massimo partire già ad agosto con l’infortunio muscolare dell’acquisto più significativo dell’estate. Una situazione che ricorda i momenti più complessi della gestione Pioli al quale veniva spesso rimproverato l’eccesso di giocatori ai box per motivi muscolari. Paulo Fonseca deve subito fronteggiare lo stop di Morata che sarebbe stato sicuramente titolare al Tardini. Ora l’allenatore portoghese deve concentrarsi sulla modalità di sostituzione.

Non solo a Parma, ma quasi sicuramente anche con la Lazio, ultima partita di campionato prima della sosta per le Nazionali. Il Milan spera di riavere Morata alla ripresa col Venezia, ovviamente tenendo il giocatore a Milanello senza la convocazione della Spagna. Anche perché l’ex Atletico Madrid ha una giornata di squalifica da scontare in competizioni Uefa a causa dei cori anti-britannici su Gibilterra dopo la finale dell’Europeo. Quindi la decisione di Fonseca, al vaglio in questi giorni a Milanello, potrebbe valere per almeno un paio di partite.

Okafor in pole

Al momento è in ascesa Okafor, autore del pareggio col Torino. Lo svizzero sta insidiando Jovic, schierato titolare da Fonseca con i granata ma autore di una prova non particolarmente convincente. Fonseca, però, ha avuto parole di stima per l’ex Fiorentina nel corso dell’estate. Una bocciatura alla 2ª giornata sarebbe piuttosto severa per il morale del calciatore. La terza opzione è rappresentata da un accentramento nella posizione di centravanti di Leao, con Okafor a quel punto a sinistra. D’altronde si è già visto qualcosa di simile col Torino, quando Leao tendeva ad accentrarsi più del solito nei nuovi movimenti di Fonseca. E in quel caso la bocciatura peserebbe meno sull’umore di Jovic.

Ultima idea quella di una promozione del 16enne Camarda dopo la doppietta del giovanissimo bomber a Novara nella sfida valida per la Coppa Italia di Serie C. Ma questa soluzione, che piace tanto ai tifosi (e a tutti quelli che chiedono più coraggio con i giovani italiani), si colloca in quarta posizione in questa ideale griglia. Camarda, però, potrebbe essere aggregato alla prima squadra a Parma dal momento che Milan Futuro giocherà il giorno dopo con l’Entella nella prima giornata di Serie C. La varietà di scelte, a disposizione di Fonseca, potrebbe supportare l’orientamento del club di non acquistare un nuovo attaccante anche se resta sempre viva la pista Abraham che con la Roma a Cagliari ha giocato solo pochi minuti.