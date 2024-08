Parma-Milan: Jovic non convince, ecco chi sarà il vice Morata

MILANO - Noah Okafor si candida seriamente ad una maglia da titolare per la partita di domani sera, al Tardini, contro il Parma dove il nuovo Milan di Paulo Fonseca cercherà i primi tre punti in campionato dopo il pareggio per 2-2 contro il Torino della scorsa settimana. Okafor, nel match di San Siro contro i granata, è stato decisivo realizzando il gol del 2-2 su assist di Yunus Musah ma, più in generale, ha dimostrato in allenamento di poter essere quell’attaccante in grado di poter giocare anche in posizione centrale e che, per doti e caratteristiche tecniche, può sopperire all’assenza di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo viene monitorato giorno dopo giorno e la prossima settimana ci sarà un nuovo controllo per testare le sue condizioni. Il pensiero ottimistico è quello di rivederlo in panchina contro la Lazio, ma la cautela in questi casi non è mai troppa ed ecco che l’ex Atletico Madrid, in gol anche lui contro il Toro, tornerà a disposizione nella settimana che ci porterà a Milan-Venezia per poi andarsi a prendere la titolarità nel derby del weekend successivo. Okafor, dunque, sembra aver messo la freccia su Luka Jovic, il cui impatto da titolare contro il Torino è stato praticamente nullo e ha dato la sensazione di poter essere, sempre di più, un giocatore da ultimi 30 minuti piuttosto che uno che possa partire titolare e incidere nelle gare. La sua permanenza in rossonero, ad oggi, è frutto anche dell’assenza effettiva sul mercato di un’altra punta che possa integrarsi con Morata e che possa accettare il ruolo di vice.