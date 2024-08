Milan, caso Leao: "Così non aiuta i compagni". Quel gesto e il post social

Nel post partita l'ex centrocampista Valon Behrami ha commentato a Dazn la reazione disperata di Rafael Leao dopo il 2-1 del Parma : “Da una parte ci sono momenti in cui vuole dimostrare maturità e responsabilità, dall’altra questo non è un buon segnale: se sei un campione lì ti alzi, alzi la testa e continui la tua partita cercando di recuperarla. Buttarsi per terra per un giocatore così simbolico non è qualcosa che dà sensazioni positive ai compagni”. Un gesto che continua a far discutere nel difficile inizio di stagione dei rossoneri, che hanno raccolto appena un punto nelle prime due partite.

Milan-Leao, la spiegazione per il gesto alla curva

In casa Milan c'erano state anche diverse polemiche per un gesto del portoghese verso il settore ospiti del Tardini, con cui avrebbe zittito la Curva. Una situazione su cui ha voluto fare chiarezza lo stesso Leao, tramite una storia pubblicata sui propri social: "Il gesto non è mai stato e non sarà mai per la Curva Sud, perché loro mi hanno sempre sostenuto nei momenti più difficili. Probabilmente sono gli unici veri tifosi che ci accompagnano nei momenti difficili. Il gesto è andato a un tifoso specifico che nel momento in cui stavamo perdendo ha fatto un commento negativo, nessun giocatore del Milan entra in campo per giocare male apposta. Onoriamo questa maglia dall’inizio alla fine di ogni partita. Continuerò a rischiare come ho sempre rischiato, questo è ciò che mi rende diverso, non cambierò il mio modo di giocare perché ho rischiato, la partita di ieri è passata ora è tempo di concentrarmi sulla prossima battaglia. Curva Sud, sempre con voi".

