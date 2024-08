Milan, da Pioli a Fonseca: la squadra è rimasta in mezzo al guado

Si è deciso di cambiare per non... cambiare. Da Pioli a Fonseca, il Milan - per ora - non è assolutamente mutato. Di sicuro non in meglio, anzi, la sensazione dopo due gare ufficiali, che restano un’unità di misura troppo piccola per dare sentenze, che il Milan sia peggiorato ulteriormente rispetto alla brutta versione della scorsa stagione. L'ultimo Milan di Pioli, quello che aveva convinto il club a sostituirlo in panchina dopo cinque stagioni, era una squadra spezzata in due, con una fase difensiva non all'altezza, marcature allegre e giocatori spesso ciondolanti in campo senza quella grinta richiesta per ribaltare un destino avverso. Descrizione che si può facilmente abbinare al Milan "ammirato" al Tardini.