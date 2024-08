C’è Zlatan nel mirino. Serve Ibracadabra anche a Milanello

MILANO - Sembrava impossibile che Zlatan Ibrahimovic potesse finire nelle mire dei processi pubblici, specie da parte dei tifosi che lo hanno sempre idolatrato, ma dentro il clima di scontento che si vive attorno al Milan c’è finito pure lui. Non è un atto di lesa maestà, sia chiaro, perché anche un’icona come Paolo Maldini non è stato risparmiato dalle critiche ed è il prezzo da pagare quando si passa dall’essere un leader dello spogliatoio a diventare il dirigente di riferimento dell’area sportiva del Milan. Zlatan, da critica e tifosi, è visto come l’incarnazione delle scelte estive sul mercato, in particolar modo sulla questione legata all’allenatore, dove tutti si sarebbero aspettati una scelta diversa rispetto a Paulo Fonseca, specie nell’estate in cui erano sul mercato Antonio Conte, Roberto De Zerbi e Sergio Conceiçao, ovvero profili che in diverse gradazioni, avrebbero ridato entusiasmo alla piazza rossonera, che ancora sente la profondità della ferita dello scudetto numero 20 vinto dall’Inter nel derby dello scorso aprile. E va osservato come Ibrahimovic, tra post criptici, escursioni in montagna con Ambrosini e relative gag social, assenza più o meno costante da Milanello nel seguire il lavoro della squadra (la presenza di due giorni fa non inganni), non abbia osservato il decalogo del buon dirigente di una società di calcio di alto livello. Anche alcune uscite nelle interviste, dopo il primo effetto wow, sono state rianalizzate e non si addicono ad un elemento importante di una società come il Milan. Insomma, parole da Ibra giocatore e non da Ibra dirigente.