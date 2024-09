Theo Hernandez e Leao spaccano il Milan, gesto plateale. Ibra in vacanza

Evidentemente, c'e? qualcosa che non ha funzionato. Non hanno capito, probabilmente. E tutta questa voglia di fare squadra non ce l'avevano. Quel cooling break non ha raffreddato i bollenti spiriti. In societa? rifletteranno sull'accaduto, anche Ibra lo fara? in base ai resoconti e alle immagini viste in tv. Allo Stadio, Zlatan non c'era. C'e? chi dice fosse in vacanza. Tutto questo finisce per vanificare le buone notizie. Il buon debutto di Abraham, l'ottima prova di Pavlovic. Difensore prelevato dal Salisburgo e che nel 2019 fu ad un passo proprio dalla Lazio.

Lazio soddisfatta Sul fronte laziale c’e? invece soddisfazione. "Dobbiamo dare il tempo ai ragazzi nuovi di inserirsi – ha spiegato il tecnico Baroni - , la squadra ha fatto una buona partita. Dobbiamo migliorare nell’andare ad aggredire e nella gestione di qualche transizione. Ai miei ho detto che abbiamo fatto qualcosa di buono, ora dobbiamo fare anche qualcosa di bello". E ancora: "Il carattere mi e? piaciuto. Ho dato un segnale al gruppo mettendo le due punte con quattro giocatori offensivi... Il messaggio e? stato recepito, questo e? l’atteggiamento che cerchiamo". Bisognera? lavorare sull’approccio alla partita, pero?, e limitare i gol subiti nei primi 10’ di gioco.