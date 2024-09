Caso Theo Hernandez-Leao: la decisione del Milan sulla multa

Sono state ore decisamente calde in casa Milan . Non solo per il pareggio con la Lazio che, di fatto, ha portato i rossoneri a racimolare appena 2 punti nelle prime 3 giornate di campionato. Ma anche e soprattutto per quanto accaduto sul prato dell'Olimpico, dove Rafael Leao e Theo Hernandez non hanno partecipato al cooling break con il resto del gruppo e con il tecnico Paulo Fonseca . Dopo quanto successo, è arrivata la decisione del club.

Milan, la decisione su Theo e Leao

Il Milan avrebbe deciso di non multare i due calciatori: d'altronde nel post gara sono stati i diretti interessati a minimizzare la vicenda. A partire da Theo Hernandez, che ha dichiarato ai canali ufficiali rossoneri: "Eravamo entrati da 2 minuti, non avevamo bisogno del cooling break: eravamo già pronti per aiutare la squadra e provare a vincere la partita. Non c'era nulla contro la squadra o il tecnico, siamo tutti uniti".

Della vicenda ha parlato anche Fonseca al triplice fischio, e l'allenatore portoghese si è mostrato sulla stessa lunghezza d'onda del terzino: "Non creiamo problemi, non ce ne sono: Theo ha già spiegato, erano appena entrati, non creiamo problemi quando non ce ne sono". Dunque sembra essere già rientrato il caso, con i rossoneri che però dopo la pausa per le Nazionali dovranno provare a dare una sterzata in termini di risultati. Al rientro dalla sosta tre gare in una settimana, tutte a San Siro: Venezia, Liverpool e infine il derby con l'Inter.