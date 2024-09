"Leao-Theo da attaccare al muro!": Di Canio senza freni sul caos Milan

Di Canio ha poi commentato l'inizio di stagione della Juventus di Thiago Motta dopo il pareggio casalingo contro la Roma : "La gente si fa ingannare dai risultati. Contro il Verona i primi 25 minuti del primo tempo la Juve è stata massacrata e non ha superato metà campo. Ci sono state poi delle ripartenze e dopo aver stappato il match si sono mostrati i principi del calcio di Motta. Ma in questa partita dove non si è riuscito a sbloccare il risultato, la Juve ha faticato".

Di Canio: "Scudetto? L'Inter è di un'altra categoria"

Infine il punto sulla possibile lotta scudetto tra Inter e Juventus: "L’Inter è fuori categoria. Ha la continuità dell’allenatore, che è cresciuto, e ha portato dei giocatori che sono fondamentali. Se ripeterà il distacco dell’anno scorso? Non so se saranno 8, 10, 15, il discorso è la forza d’urto. La Juventus potrà anche costruire, ma adesso onestamente abbiamo l’entusiasmo, le idee, l’unità di intenti, ma è leggera per una squadra come l’Inter. Anche nei cambi, ha dei ragazzotti, e c’è anche la Champions League. L’Inter è già abituata, ha una squadra veramente forte e gente che si conosce".

Gioca a FANTACUP! Parte il nuovo gioco di Tuttosport, in palio premi da urlo!