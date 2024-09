Milan, Cardinale sta con Ibrahimovic e avverte Leao e Theo: non fatelo mai più

Se possibile e sebbene il risvolto possa sembrare alquanto paradossale, il pareggio in rimonta all'Olimpico in casa Lazio, ha partorito per il Milan effetti ancora più pesanti della secca sconfitta di Parma. Le cause: il plateale ammutinamento di Theo Hernandez e Leao, mixato nel frullatore mediatico con l'assenza di Ibrahimovic in tribuna, come se la presenza di Cardinale, invece, fosse stata un ologramma. In questo modo, si discetta poco della difesa colabrodo che ha incassato 6 gol nelle prime tre partite del nuovo campionato e quasi tutti presi con modalità simili (traversone dalla sinistra e avversario che va a bersaglio). Per non dire del precario stato di forma di alcuni giocatori, ai quali, per essere assolti non possono bastare l'attenuante di un gol, sia pure prezioso poiché ha evitato la sconfitta (Leao) o i 18 minuti più recupero di Roma (Hernandez).