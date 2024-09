Milan, un altro Loftus-Cheek in rosa? Vos è già pronto al salto tra big

Sono bastati 45 minuti più recupero a Silvano Vos per prendersi i riflettori. L’esordio casalingo del Milan Futuro in Serie C è coinciso anche con l’esordio del centrocampista olandese l’1 settembre contro il Carpi. Vos, entrato al posto di un altro dei giovani arrivati in estate per rafforzare la squadra rossonera come prossimo prospetto per la Serie A, Demirel Hodzic, ha subito spostato gli equilibri del match. Il rigore che ha consentito a Camarda di siglare la prima rete del Milan in Serie C è nato proprio da uno strappo dell’ex Ajax, che ha lasciato un’impressione più che enorme negli occhi degli spettatori, rubando la scena per un pomeriggio pure al baby prodigio più chiacchierato degli ultimi mesi. Tanto che pure l’allenatore degli avversari, Cristian Serpini - va sottolineato che nel primo tempo il Carpi aveva chiuso con un vantaggio strameritato - a fine gara è stato lapidario. «Vos è fuori categoria, l’ho visto solo un tempo, ma mi sembra che non c’entri niente con questa categoria». Della serie: è già pronto per la Serie A. Se è presto per fare subito il salto con la prima squadra, lo diranno le prossime partite, ma di sicuro Vos ha già maturato nella passata stagione esperienza con l’Ajax, con comparsate in Europa League e 11 presenze (3 da titolare) in Eredivisie. Che la proiezione del giocatore fosse quella di finire presto agli ordini di Fonseca, il Milan lo aveva già presente quando lo ha messo nel mirino sul mercato, strappandolo ai Lancieri per 5 milioni.