Milan, l'infortunio di Bennacer preoccupa Fonseca: quanto può stare fuori

essime notizie per il. Ismael Bennacer si è infatti infortunato durante l’allenamento di ieri con l’Algeria e ora farà così ritorno in Italia. Dopo essersi sottoposto agli accertamenti medici del caso, il centrocampista è stato esentato dal ct Petkovic dalla gara di qualificazione per la Coppa d’Africa 2025 contro la Liberia - in programma domani - e sicuramente non potrà prendere parte alla prossima partita di campionato del Milan, sabato sera, a San Siro contro il Venezia. Purtroppo per i rossoneri però, che in rosa possono contare solo su di lui e su Fofana come centrocampisti difensivi, quella contro i lagunari sarà solo la prima di svariate sfide a cui il calciatore non potrà prendere parte, derby e Liverpool comprese. Bennacer rischia infatti di stare fuori causa per parecchio tempo. Nuovi esami clinici a Milanello renderanno più chiara l’entità esatta del suo infortunio, ma secondo quanto filtra potrebbe trattarsi di uno strappo muscolare al polpaccio, che significherebbe un’assenza di circa 3 mesi dalle partite ufficiali. Qualora tali indiscrezioni venissero confermate, il nordafricano resterebbe ai box per la restante parte di settembre, per tutto il mese di ottobre, idem quello di novembre, con l’ipotetico ritorno a disposizione di Fonseca fissato addirittura per i primi di dicembre.