Morata, come sta l’attaccante del Milan: le novità

Il Milan è al lavoro per cercare di mettersi alle spalle il pessimo inizio di campionato e rialzarsi già dalla prossima giornata contro il Venezia . I rossoneri in questo inizio di stagione hanno dovuto fare i conti con l'infermeria e soprattutto hanno dovuto rinunciare a Morata per le ultime partite, dopo il problema muscolare subito nel match d'esordio contro il Torino. Lo spagnolo ha saltato le trasferte contro il Parma e la Lazio e la squadra ne ha pagato le conseguenze. Ora però ci sono delle novità e Fonseca incrocia le dite per riavere a disposizione la punta.

Milan, come sta Morata: le ultime

Morata ha svolto un lavoro personalizzato e la speranza del Milan è di portarlo in panchina contro il Venezia. Dallo staff filtra ottimismo. Per Fonseca sarebbe una grande notizia soprattutto in ottica Champions League (esordio contro il Liverpool a San Siro) e in vista del tour de force che dovranno superare le varie squadre prima della prossima sosta di ottobre. Difficilmente ci sarà Thiaw contro i lagunari. Gli esami relativi all'infortunio grave di Bennacer sono stati posticipati all'11 settembre e solo nelle prossime ore i rossoneri scopriranno per quanto tempo dovrà stare ai box.